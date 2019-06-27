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Россельхознадзор по Башкирии предупреждает о появлении в республике опасной для человека мухе

Добавлено: 27.06.19
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
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Россельхознадзор по Башкирии предупреждает о появлении в республике опасной для человека мухе

В региональном управлении россельхознадзора сообщили, что в июне 2019 года в Международном аэропорту «Уфа» обнаружили многоядную муху-горбатку, которая является карантинным вредным объектом, сообщает сайт Newsbash.ru.

Личинки насекомого были найдены в партии саженцев роз из Узбекистана, что подтверждается заключениями энтомологической экспертизы.

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«В целях предотвращения ввоза и распространения опасного карантинного вредителя на территории республики собственником принято решение об уничтожении данной партии, продукция уничтожена», – уточнили в ведомстве.

Взрослая особь мухи-горбатки не опасна, заражать человека и животных могут личинки. В группе риска – дети и взрослые с ослабленным иммунитетом. В случае заражения личинками возможно развитие паразитарного заболевания – миаза. Известны случаи попадания яиц и личинок в пищеварительную систему, что может привести к кишечному миазу

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