Россельхознадзор по Башкирии предупреждает о появлении в республике опасной для человека мухе
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В региональном управлении россельхознадзора сообщили, что в июне 2019 года в Международном аэропорту «Уфа» обнаружили многоядную муху-горбатку, которая является карантинным вредным объектом, сообщает сайт Newsbash.ru.
Личинки насекомого были найдены в партии саженцев роз из Узбекистана, что подтверждается заключениями энтомологической экспертизы.
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Взрослая особь мухи-горбатки не опасна, заражать человека и животных могут личинки. В группе риска – дети и взрослые с ослабленным иммунитетом. В случае заражения личинками возможно развитие паразитарного заболевания – миаза. Известны случаи попадания яиц и личинок в пищеварительную систему, что может привести к кишечному миазу
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