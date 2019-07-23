В Башкирии перечень бесплатных средств реабилитации инвалидов пополнился 10 видами изделий

Республиканский перечень технических средств реабилитации пополнился 10 видами изделий, сообщили в Министерстве труде Башкирии, сообщает сайт Newsbash.ru.





Инвалиды первой группы и дети-инвалиды за счет республиканского бюджета будут обеспечиваться следующими техническими средствами: персональный спутниковый датчик-маяк, небулайзер компрессионного типа, дренажный виброжилет, кислородный концентратор бытового применения, надувная ванна, сиденье для ванны со спинкой (без спинки), сиденье с подлокотниками (без подлокотников), функциональная кровать с механическим приводом регулирования, прикроватный стол, глюкометр с речевым выходом (стартовый комплект) и FM-системы к кохлеарным имплантам.

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В настоящее время министерство ведет подготовительную работу. Обеспечение техническими средствами реабилитации инвалидов, проживающих в Башкирии, предположительно, начнется с 1 сентября этого года.