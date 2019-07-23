Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Башкирии перечень бесплатных средств реабилитации инвалидов пополнился 10 видами изделий

В Башкирии перечень бесплатных средств реабилитации инвалидов пополнился 10 видами изделий

Добавлено: 23.07.19
Просмотров: 47
Рубрика: Общество / Здравоохранение
Комментарии (0)
Загрузка...
В Башкирии перечень бесплатных средств реабилитации инвалидов пополнился 10 видами изделий

Республиканский перечень технических средств реабилитации пополнился 10 видами изделий, сообщили в Министерстве труде Башкирии, сообщает сайт Newsbash.ru.

Инвалиды первой группы и дети-инвалиды за счет республиканского бюджета будут обеспечиваться следующими техническими средствами: персональный спутниковый датчик-маяк, небулайзер компрессионного типа, дренажный виброжилет, кислородный концентратор бытового применения, надувная ванна, сиденье для ванны со спинкой (без спинки), сиденье с подлокотниками (без подлокотников), функциональная кровать с механическим приводом регулирования, прикроватный стол, глюкометр с речевым выходом (стартовый комплект) и FM-системы к кохлеарным имплантам.

В Бижбулякском районе для незрячих инвалидов открылся специальный библиотечный пункт

Читайте также:

В Бижбулякском районе для незрячих инвалидов открылся специальный библиотечный пункт
В настоящее время министерство ведет подготовительную работу. Обеспечение техническими средствами реабилитации инвалидов, проживающих в Башкирии, предположительно, начнется с 1 сентября этого года.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
Какие нововведения в законодательстве ждут россиян с 1 мая
Человек и закон
Какие нововведения в законодательстве ждут россиян с 1 мая
В Башкирии на реабилитацию детей-инвалидов будут выдаваться сертификаты
Здравоохранение
В Башкирии на реабилитацию детей-инвалидов будут выдаваться сертификаты
В Башкирии будет реализовываться проект «Моторика»
Экономика
В Башкирии будет реализовываться проект «Моторика»
В Бижбулякском районе для незрячих инвалидов открылся специальный библиотечный пункт
Культура
В Бижбулякском районе для незрячих инвалидов открылся специальный библиотечный пункт
В России хотят отказаться от понятия "инвалиды"
Общество
В России хотят отказаться от понятия "инвалиды"
Рустэм Хамитов поздравил соцработников Башкирии с профессиональным праздником
Общество
Рустэм Хамитов поздравил соцработников Башкирии с профессиональным праздником
В Правительстве Башкирии рассмотрены дополнительные меры по трудоустройству инвалидов
Общество
В Правительстве Башкирии рассмотрены дополнительные меры по трудоустройству инвалидов
Инвалиды Башкирии могут бесплатно пройти водительские курсы
Общество
Инвалиды Башкирии могут бесплатно пройти водительские курсы
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: