В Башкирии перечень бесплатных средств реабилитации инвалидов пополнился 10 видами изделий
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Республиканский перечень технических средств реабилитации пополнился 10 видами изделий, сообщили в Министерстве труде Башкирии, сообщает сайт Newsbash.ru.
Инвалиды первой группы и дети-инвалиды за счет республиканского бюджета будут обеспечиваться следующими техническими средствами: персональный спутниковый датчик-маяк, небулайзер компрессионного типа, дренажный виброжилет, кислородный концентратор бытового применения, надувная ванна, сиденье для ванны со спинкой (без спинки), сиденье с подлокотниками (без подлокотников), функциональная кровать с механическим приводом регулирования, прикроватный стол, глюкометр с речевым выходом (стартовый комплект) и FM-системы к кохлеарным имплантам.
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