В Башкирии снова начали выдавать сертификаты на получение технических средств реабилитации для инвалидов

| 25 июл 2020 | 17:39

Министр труда Башкирии Ленара Иванова в социальных сетях рассказала о том, что в регионе вновь приступили к выдаче инвалидам сертификатов на получение технических средств реабилитации из регионального перечня.







Перечень ТСР Республики Башкортостан состоит из небулайзера компрессионного типа, кислородного концентратора, персонального спутникового датчика-маяка, надувной ванны и сиденья для ванны, дренажного виброжилета, глюкометра с речевым выходом, стола прикроватного, кровати с механическим приводом, FM-системы к кохлеарным имплантам и других устройств. Эти средства помогут инвалидам повысить качество жизни.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: соцсети Ленары Ивановой

В многофунуциональные центры направлено четыреста сертификатов. Их срок действия равен 60 дней. Сертификат можно использовать у любого поставщика, который занимается продажей ТСР.