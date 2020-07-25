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В Башкирии снова начали выдавать сертификаты на получение технических средств реабилитации для инвалидов

В Башкирии снова начали выдавать сертификаты на получение технических средств реабилитации для инвалидов

| 25 июл 2020 | 17:39

Министр труда Башкирии Ленара Иванова в социальных сетях рассказала о том, что в регионе вновь приступили к выдаче инвалидам сертификатов на получение технических средств реабилитации из регионального перечня.



Перечень ТСР Республики Башкортостан состоит из небулайзера компрессионного типа, кислородного концентратора, персонального спутникового датчика-маяка, надувной ванны и сиденья для ванны, дренажного виброжилета, глюкометра с речевым выходом, стола прикроватного,  кровати с механическим приводом, FM-системы к кохлеарным имплантам и других устройств. Эти средства помогут инвалидам повысить  качество жизни.

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В многофунуциональные центры направлено четыреста сертификатов. Их срок действия равен 60 дней. Сертификат можно использовать у любого поставщика, который занимается продажей ТСР.
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Источник: gorobzor.ru
Фото: соцсети Ленары Ивановой

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