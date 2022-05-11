В Башкирии в первом чтении одобрили закон о выдаче жилищных сертификатов инвалидам

09:59, 11 май 2022

Депутаты Государственного собрания – Курултая РБ одобрили законопроект о выдаче инвалидам, а также семьям с детьми-инвалидами жилищных сертификатов. Инициатива прошла первое чтение.







Изменения в законодательстве коснутся тех, кто встал в очередь на жилье после 1 января 2005 года. Жилищный сертификат могут получить люди с тяжелыми формами хронических заболеваний. Номинал – 2,4 миллиона рублей. Планируется, что уже в 2022 году их получат 74 семьи.





«Законопроектом предлагается внедрить новый механизм обеспечения жильем инвалидов и семей с детьми-инвалидами по договорам социального найма путем предоставления им жилищных сертификатов. Исходя из объема средств, заложенных в бюджете республики на обеспечение жильем данной категории граждан, в этом году получить сертификаты и улучшить жилищные условия смогут 74 семьи. Этой категории граждан крайне важно иметь возможность выбора. Получив сертификат, семья сможет купить жилье в удобном месте – рядом с нужной больницей или учреждением социального обслуживания», – пояснил Константин Толкачев.

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