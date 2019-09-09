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Жители Белорецка выложили шокирующее фото травматологического отделения больницы

Добавлено: 09.09.19
Просмотров: 89
Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: Белорецкий район
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Жители Белорецка выложили шокирующее фото травматологического отделения больницы

Жители города Белорецк выложили в социальных сетях фотографии одной из больниц. А именно речь идет об отделении травматологии, сообщает сайт Newsbash.ru.

Автор поста, размещенного в популярном сообществе и пожелавший остаться анонимом, рассказал о том, что накануне в больницу попал иностранец. Он гостил в Белорецке и получил травму. Медицинское учреждение, которое выглядит как после бомбежки, шокировало иностранца. 

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Автор отмечает, что это постоянное состояние отделения, а не в процессе ремонта, как могло показаться. Также житель Белорецка заявляет, что учреждение находится в таком виде уже далеко не первый год.
— Да ладно? Какой ужас! Там же находиться страшно, — восклицает Гюзаль Сагитова.
— А это не морг случайно? — задается вопросом Дамира Нагаева.
— В моргах красивее, — считает Николай Карпов.
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