Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » Как пройти диспансеризацию в поликлинике

Как пройти диспансеризацию в поликлинике

Добавлено: 30.09.19
Просмотров: 3
Рубрика: Общество / Здравоохранение
Комментарии (0)
Загрузка...
Как пройти диспансеризацию в поликлинике

Многие из нас очень часто откладывают поход к врачу, надеясь, что «само пройдет». Но так бывает далеко не всегда, и зачастую люди узнают о болезни уже на поздней стадии. Для того чтобы выявить недуг раньше, создана программа диспансеризации. Но далеко не каждый правильно представляет себе, что такое бесплатная диспансеризация, и чем она отличается от обычного похода к терапевту в районную поликлинику.


ЧТО ТАКОЕ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ
Диспансеризация – это профилактический медосмотр. Для того чтобы сдать анализы и пройти обследования в ходе диспансеризации, не требуется иметь какие-либо поводы или жалобы и симптомы. Самая главная задача подобного медосмотра - это найти признаки заболеваний и установить диагноз на ранней стадии.

Минздрав Башкирии утвердил единый день про проведения диспансеризации

Читайте также:

Минздрав Башкирии утвердил единый день про проведения диспансеризации
ЧТО ВХОДИТ В ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ
Диспансеризация состоит из двух этапов. В первый этап входит профилактический медицинский осмотр, общий анализ крови, включающий определение уровня гемоглобина, лейкоцитов и СОЭ и набор специальных обследований на онкологию.

Второй этап включает в себя:
- Осмотр врача-невролога по медпоказаниям и дуплексное сканирование брахицефальных артерий. Такое обследование назначается мужчинам 45 - 72 лет и женщинам 54-72 лет, если у них повышенное давление (140/90 мм ртст и выше), холестерин (выше 5 ммоль/л) и избыточная масса тела;
- осмотр врача-хирурга или уролога для мужчин в возрасте 45, 50, 55, 60 и 64 лет. (только при повышении уровня простат-специфического антигена в крови более 4 нг/мл);
- колоноскопия. (только при подозрении на онкозаболевания толстого кишечника);
- рентгенография легких, а также компьютерная томография легких(только при подозрении на рак легкого);
- осмотр гинеколога (при подозрении на рак шейки матки, а также на рак молочных желез);
- осмотр врача-оториноларинголога для граждан 65 лет и старше;

КАКИЕ ГОДА РОЖДЕНИЯ ПОДПАДАЮТ ПОД ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ В 2019 и 2020 ГОДАХ?
Самый ранний возраст для прохождения диспансеризации - 21 год, самый поздний не ограничен.

В 2019 году могут пройти диспансеризацию родившимся в: 1920, 1923, 1926, 1929, 1932, 1935, 1938, 1941, 1944, 1947, 1950, 1953, 1956, 1959, 1962, 1965, 1968, 1971, 1974, 1977, 1980, 1983, 1986, 1989, 1992, 1995, 1998 годах.

В 2020 году:
1921, 1924, 1927, 1930, 1933, 1936, 1939, 1942, 1945, 1948, 1951, 1954, 1957, 1960, 1963, 1966, 1969, 1972, 1975, 1978, 1981, 1984, 1987, 1990, 1993, 1996, 1999.

КАК ЗАПИСАТЬСЯ НА ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ
Вообще,каждому гражданину должна приходить весточка, звонок или СМС-сообщение из поликлиники по месту жительства или из страховой медицинской компании, выдавшей полис ОМС, что в наступившем году – ваш черед пожаловать на диспансеризацию.

Но так бывает не всегда, и чтобы не терять время, зайдите на сайт вашей поликлиники по месту жительства и найдите на нем раздел о диспансеризации.Также можно легко получить такую информацию, позвонив по телефону страховой компании, выдавшей вам полис ОМС.

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Читайте также
В Башкирии могут ввести «диспансеризацию выходного дня»
Здравоохранение
В Башкирии могут ввести «диспансеризацию выходного дня»
Минздрав Башкирии утвердил единый день про проведения диспансеризации
Здравоохранение
Минздрав Башкирии утвердил единый день про проведения диспансеризации
В России диспансеризацию и профосмотры будут проводить по-новому
Здравоохранение
В России диспансеризацию и профосмотры будут проводить по-новому
В Башкирии озвучены итоги диспансеризации-2018
Здравоохранение
В Башкирии озвучены итоги диспансеризации-2018
Главврач Республиканского онкодиспансера Адель Измайлов: «В Башкирии идёт революция в онкологической помощи»
Здравоохранение
Главврач Республиканского онкодиспансера Адель Измайлов: «В Башкирии идёт революция в онкологической помощи»
Рустэм Хамитов: Внедрение аутсорсинга в социальной сфере было вызвано благими намерениями, но благими намерениями вымощена дорога в ад
Общество
Рустэм Хамитов: Внедрение аутсорсинга в социальной сфере было вызвано благими намерениями, но благими намерениями вымощена дорога в ад
В детской поликлинике Стерлитамака произошла давка из-за длинной очереди
Происшествия
В детской поликлинике Стерлитамака произошла давка из-за длинной очереди
Минздрав России предложил выделять премию врачам за выявление онкологии во время диспансеризации или профосмотра
Здравоохранение
Минздрав России предложил выделять премию врачам за выявление онкологии во время диспансеризации или профосмотра
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: