Как пройти диспансеризацию в поликлинике

Многие из нас очень часто откладывают поход к врачу, надеясь, что «само пройдет». Но так бывает далеко не всегда, и зачастую люди узнают о болезни уже на поздней стадии. Для того чтобы выявить недуг раньше, создана программа диспансеризации. Но далеко не каждый правильно представляет себе, что такое бесплатная диспансеризация, и чем она отличается от обычного похода к терапевту в районную поликлинику.





ЧТО ТАКОЕ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ

Диспансеризация – это профилактический медосмотр. Для того чтобы сдать анализы и пройти обследования в ходе диспансеризации, не требуется иметь какие-либо поводы или жалобы и симптомы. Самая главная задача подобного медосмотра - это найти признаки заболеваний и установить диагноз на ранней стадии.





Диспансеризация состоит из двух этапов. В первый этап входит профилактический медицинский осмотр, общий анализ крови, включающий определение уровня гемоглобина, лейкоцитов и СОЭ и набор специальных обследований на онкологию.Второй этап включает в себя:- Осмотр врача-невролога по медпоказаниям и дуплексное сканирование брахицефальных артерий. Такое обследование назначается мужчинам 45 - 72 лет и женщинам 54-72 лет, если у них повышенное давление (140/90 мм ртст и выше), холестерин (выше 5 ммоль/л) и избыточная масса тела;- осмотр врача-хирурга или уролога для мужчин в возрасте 45, 50, 55, 60 и 64 лет. (только при повышении уровня простат-специфического антигена в крови более 4 нг/мл);- колоноскопия. (только при подозрении на онкозаболевания толстого кишечника);- рентгенография легких, а также компьютерная томография легких(только при подозрении на рак легкого);- осмотр гинеколога (при подозрении на рак шейки матки, а также на рак молочных желез);- осмотр врача-оториноларинголога для граждан 65 лет и старше;Самый ранний возраст для прохождения диспансеризации - 21 год, самый поздний не ограничен.В 2019 году могут пройти диспансеризацию родившимся в: 1920, 1923, 1926, 1929, 1932, 1935, 1938, 1941, 1944, 1947, 1950, 1953, 1956, 1959, 1962, 1965, 1968, 1971, 1974, 1977, 1980, 1983, 1986, 1989, 1992, 1995, 1998 годах.В 2020 году:1921, 1924, 1927, 1930, 1933, 1936, 1939, 1942, 1945, 1948, 1951, 1954, 1957, 1960, 1963, 1966, 1969, 1972, 1975, 1978, 1981, 1984, 1987, 1990, 1993, 1996, 1999.

КАК ЗАПИСАТЬСЯ НА ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ

Вообще,каждому гражданину должна приходить весточка, звонок или СМС-сообщение из поликлиники по месту жительства или из страховой медицинской компании, выдавшей полис ОМС, что в наступившем году – ваш черед пожаловать на диспансеризацию.



Но так бывает не всегда, и чтобы не терять время, зайдите на сайт вашей поликлиники по месту жительства и найдите на нем раздел о диспансеризации.Также можно легко получить такую информацию, позвонив по телефону страховой компании, выдавшей вам полис ОМС.