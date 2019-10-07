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Радий Хабиров призвал "отслеживать любой сигнал с мест, когда сообщают, что нет необходимых лекарств"

Добавлено: 07.10.19
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
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Радий Хабиров призвал "отслеживать любой сигнал с мест, когда сообщают, что нет необходимых лекарств"

Глава Башкирии Радий Хабиров предложил рассматривать как чрезвычайное происшествие каждый случай нехватки лекарств в больницах республики. По его словам, «сейчас очень важно отслеживать любой сигнал с мест, когда сообщают, что нет необходимых лекарств». Как утверждает г-н Хабиров, башкирские власти «существенно, почти на один миллиард рублей, увеличили расходы бюджета на покупку лекарств для льготников».


Двойное увеличение средств, которые пойдут на покупку лекарств для льготных категорий граждан подтвердил глава башкирского минздрава Максим Забелин на оперативном совещании в правительстве РБ.

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- В общей сложности, в республике более полумиллиона жителей имеют право на льготное лекарственное обеспечение, – отметил г-н Забелин. – Учитывая это, в проекте бюджета республики на 2020 год на указанные цели заложено около 2,9 млрд рублей, что практически наполовину больше, чем в 2019 году.
Сегодня в Башкортостане бесплатными лекарствами обеспечиваются инвалиды по 12 высокозатратным заболеваниям, больные хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, а также граждане, имеющие право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг.
– Количество льготников тоже растёт и потребность в медикаментах очень высока, - уверен Радий Хабиров. – Медучреждения должны вовремя информировать пациентов и адресно доводить нужные лекарства. В целом в рамках национальных проектов идёт беспрецедентное финансирование всех наших учреждений здравоохранения. Только на оснащение больниц и поликлиник направлено 4 млрд рублей. Сейчас очень важно отслеживать любой сигнал с мест, когда сообщают, что нет необходимых лекарств. Такие ситуации надо рассматривать как ЧП.

Источник: www.sobkor02.ru
Фото: newsbash.ru
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