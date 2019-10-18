В школах Башкирии увеличилось число детей-инвалидов

В правительстве Башкирии сообщили, что в настоящее время в школах наблюдается увеличение количества детей-инвалидов. Наиболее распространенные причины – болезни нервной и костно-мышечной систем. Эту тенденцию объяснили совершенствованием системы здравоохранения, благодаря которому спасаются недоношенные дети с различными пороками.





Руководитель Минздрава РБ Максим Забелин сообщил также, что в целом среди школьников наиболее распространены болезни дыхательной системы и пищеварения. Он отметил, что общий уровень заболеваемости по сравнению с прошлым годом снизился на 5-8 процентов, в зависимости от возрастной группы.

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И.о. министра молодежной политики и спорта РБ Руслан Хабибов рассказал, что число детей, отнесенных к первой (высшей) группе здоровья, увеличилось на 21,2 процента. Кроме того, на 13,6 процента увеличилось число детей, занимающихся физкультурой в основной медицинской группе.