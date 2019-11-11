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В Башкирии действует общий номер для записи к врачу

Добавлено: 11.11.19
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
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В Башкирии действует общий номер для записи к врачу

Республика стала единственным регионом в России, где действует общий номер для записи к врачу. Позвонив по номеру 1301, люди попадут в колл-центр, где их запишут в конкретную городскую или районную поликлинику.


Об этом сегодня на оперативном совещании в Правительстве региона сообщила заместитель министра здравоохранения Башкортостана Ирина Кононова.


В Башкирии изменился единый телефонный номер для записи на прием к врачу

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В Башкирии изменился единый телефонный номер для записи на прием к врачу
По ее словам, время ожидания ответа оператора составляет до 1 минуты. Воспользоваться единым номером можно, если жители региона не могут дозвониться в лечебные учреждения. По данным системы «Инцидент-менеджмент», в целом по республике поступает очень много жалоб по поводу того, что в регистратурах поликлиник долгое время не отвечают на телефонные звонки.

Источник: gtrk.tv
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