В Башкирии действует общий номер для записи к врачу

Республика стала единственным регионом в России, где действует общий номер для записи к врачу. Позвонив по номеру 1301, люди попадут в колл-центр, где их запишут в конкретную городскую или районную поликлинику.





Об этом сегодня на оперативном совещании в Правительстве региона сообщила заместитель министра здравоохранения Башкортостана Ирина Кононова.

По ее словам, время ожидания ответа оператора составляет до 1 минуты. Воспользоваться единым номером можно, если жители региона не могут дозвониться в лечебные учреждения. По данным системы «Инцидент-менеджмент», в целом по республике поступает очень много жалоб по поводу того, что в регистратурах поликлиник долгое время не отвечают на телефонные звонки.