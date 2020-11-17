В Минздраве Башкирии рассказали, куда звонить, чтобы записаться к врачу

| 17 ноя 2020 | 17:54

Глава Минздрава Башкирии Максим Забелин рассказал, куда могут обратиться заболевшие для вызова врача, если дозвониться по номеру 1301 не получается. Об этом он рассказал сегодня, 17 ноября, на еженедельном брифинге по коронавирусу.







— Запись на прием можно осуществить напрямую, позвонив в медицинское учреждение. Эти координаты имеются на сайте Министерства здравоохранения или медицинской организации, к которой вы прикреплены. Или же можно обратиться в ситуационный центр, который был в понедельник создан по поручению главы республики. Также можно использовать наше приложение «К врачу», зарегистрировавшись вначале через портал «Госуслуги», выбрать функцию «Запись к врачу», — отметил Забелин.



Ситуационный центр создали для более эффективной борьбы с коронавирусом. В него вошли сотрудники Минздрава, БГМУ, медики, сотрудники Роспотребнадзора и другие эксперты. Они проконсультируют жителей республики по вопросам, связанным с коронавирусом. Курировать центр будет Римма Утяшева, член Госкомитета по здравоохранению.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Номер телефона центра для записи к врачу: (347) 218-19-19.Горячая линия Минздрава по вопросам медицинской помощи: (347) 218-00-53.