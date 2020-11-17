Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Минздраве Башкирии рассказали, куда звонить, чтобы записаться к врачу

В Минздраве Башкирии рассказали, куда звонить, чтобы записаться к врачу

В Минздраве Башкирии рассказали, куда звонить, чтобы записаться к врачу

| 17 ноя 2020 | 17:54

Глава Минздрава Башкирии Максим Забелин рассказал, куда могут обратиться заболевшие для вызова врача, если дозвониться по номеру 1301 не получается. Об этом он рассказал сегодня, 17 ноября, на еженедельном брифинге по коронавирусу.



— Запись на прием можно осуществить напрямую, позвонив в медицинское учреждение. Эти координаты имеются на сайте Министерства здравоохранения или медицинской организации, к которой вы прикреплены. Или же можно обратиться в ситуационный центр, который был в понедельник создан по поручению главы республики. Также можно использовать наше приложение «К врачу», зарегистрировавшись вначале через портал «Госуслуги», выбрать функцию «Запись к врачу», — отметил Забелин.

Ситуационный центр создали для более эффективной борьбы с коронавирусом. В него вошли сотрудники Минздрава, БГМУ, медики, сотрудники Роспотребнадзора и другие эксперты. Они проконсультируют жителей республики по вопросам, связанным с коронавирусом. Курировать центр будет Римма Утяшева, член Госкомитета по здравоохранению.

Минздрав Башкирии обновил правила для больных коронавирусом

Читайте также:

Минздрав Башкирии обновил правила для больных коронавирусом
Номер телефона центра для записи к врачу: (347) 218-19-19.

Горячая линия Минздрава по вопросам медицинской помощи: (347) 218-00-53.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: ufa1.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: