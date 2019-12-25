В Баймакском районе открылся модульный ФАП в селе Ишберда
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24 декабря в селе Ишберда Баймакского района состоялось открытие модульного фельдшерско-акушерского пункта.
В новом фельдшерско-акушерском пункте будут обслуживаться 517 жителей села Ишберда, в том числе 118 детей.
Источник: Минздрав Республики Башкортостан
Фото: Минздрав Республики Башкортостан
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