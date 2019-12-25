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В Баймакском районе открылся модульный ФАП в селе Ишберда

Добавлено: 25.12.19
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: Баймакский район
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В Баймакском районе открылся модульный ФАП в селе Ишберда

24 декабря в селе Ишберда Баймакского района состоялось открытие модульного фельдшерско-акушерского пункта.

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Новый фельдшерско-акушерский пункт отвечает всем современным требованиям, укомплектован необходимым оборудованием, что позволит повысить доступность и качество оказания первичной помощи сельским жителям, улучшить условия труда медицинских работников. Теперь у ишбердинцев появилась возможность получать медицинскую помощь в комфортных и соответствующих санитарным нормам условиях.

В новом фельдшерско-акушерском пункте будут обслуживаться 517 жителей села Ишберда, в том числе 118 детей.

Источник: Минздрав Республики Башкортостан
Фото: Минздрав Республики Башкортостан
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