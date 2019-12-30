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Минздрав Башкирии рассказал, в каких районах чаще всего умирают от онкологии

Добавлено: 30.12.19
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
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Минздрав Башкирии рассказал, в каких районах чаще всего умирают от онкологии

На оперативном совещании в правительстве Башкирии озвучены районы республики, где чаще всего умирают от рака. Информацию по данной теме кабинету министров озвучил глава минздрава РБ Максим Забелин.


По показаниям смертности от новообразований Башкирия занимает 22 место в Приволжском федеральном округе. При этом самые высокие показатели смертности — в Альшеевском районе (268,2 человека на 100 тысяч населения), в Стерлибашевском (258 человек), Федоровском (248,3), Шаранском (241,4), Нуримановском (235,3).

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Список районов, в которых показатели смертности от онкологии самые низкие: Дуванский, Караидельский, Зианчуринский, Аургазинский, замыкает список город Нефтекамск (132,4, 130,2, 120,2, 118,7 и 114,5 соответственно).

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Источник: i-gazeta.com
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