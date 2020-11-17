В Минздраве Башкирии рассказали, в каких городах и районах чаще всего заражаются коронавирусом

Коронавирус в Башкирии | 17 ноя 2020 | 17:37

Глава Минздрава Башкирии Максим Забелин рассказал, где в Башкирии чаще всего заражаются коронавирусом. Ожидаемо на первом месте оказалась Уфа. В башкирской столице инфекцией по состоянию на 17 ноября заразились 4824 человека. Эти данные глава Минздрава озвучил на еженедельном брифинге.







Второе место по инфицированию занимает Туймазинский район. Там коронавирусом заразились 735 жителей. В Белебеевском районе число инфицированных составляет 594 человека. Этот район — третий в антирейтинге по заболевшим. Четвертое место занимает Нефтекамск с 541 подтвержденным случаем, а пятое — Салават. Там коронавирусом заразились 536 жителей.

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