В Башкирии на путевки в санатории, для работников пострадавших на производстве, выделят более 10 млн рублей

В Башкирии на лечение пострадавшим на производстве выделят 10,1 млн рублей. В эту категорию будут входить как профессиональные заболевания, так и реабилитация после несчастных случаев. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.



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Фото: sakvojash.ru

Отмечается, что на 10,1 млн рублей планируется купить 180 путевок в здравницы Краснодарского края на 21 день. Санатории должны работать по лечению болезней нервной системы, глаз, органов дыхания, пищеварения, кожи и подкожной клетчатки и других направлений.Заявки на тендер принимаются до 20 марта, аукцион состоится 23 марта.