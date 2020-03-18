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Минздрав Башкирии рекомендует жителям не покидать республику и реже ходить в магазины

Добавлено: 18.03.20
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
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Минздрав Башкирии рекомендует жителям не покидать республику и реже ходить в магазины

Жителям республики рекомендуют не покидать регион, в том числе на майские праздники. А также советуют воздержаться от походов в торговые центры. Сегодня об этом говорили на брифинге, посвященном теме противодействия распространению коронавируса.



На данный момент в Башкирии с подозрением на заражение находятся 46 человек. 6 из них – дети. Их состояния оценивается как стабильное, лечение проводится согласно рекомендациям ведущих специалистов.

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Подтвержденных случаев заболевания вирусом пока не зафиксировано. Напомним, что работают телефоны горячей линии. Обратиться со всеми вопросами, касающимися коронавирусной инфекции, можно по номерам: 8(347)286-58-27, 8(347)279-91-20.

В Башкирии из-за коронавируса под угрозой отмены оказалась Фольклориада. - Шансов проведения фольклориады в Уфе мало. Причина возможного переноса или отмены мероприятия -  коронавирус, - заявил Первый вице-премьер региона Андрей Назаров. 

Источник: bash.news
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