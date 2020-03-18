Минздрав Башкирии рекомендует жителям не покидать республику и реже ходить в магазины

Жителям республики рекомендуют не покидать регион, в том числе на майские праздники. А также советуют воздержаться от походов в торговые центры. Сегодня об этом говорили на брифинге, посвященном теме противодействия распространению коронавируса.
На данный момент в Башкирии с подозрением на заражение находятся 46 человек. 6 из них – дети. Их состояния оценивается как стабильное, лечение проводится согласно рекомендациям ведущих специалистов.
Подтвержденных случаев заболевания вирусом пока не зафиксировано. Напомним, что работают телефоны горячей линии. Обратиться со всеми вопросами, касающимися коронавирусной инфекции, можно по номерам: 8(347)286-58-27, 8(347)279-91-20.
В Башкирии из-за коронавируса под угрозой отмены оказалась Фольклориада. - Шансов проведения фольклориады в Уфе мало. Причина возможного переноса или отмены мероприятия - коронавирус, - заявил Первый вице-премьер региона Андрей Назаров.