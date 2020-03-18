Минздрав Башкирии рекомендует жителям не покидать республику и реже ходить в магазины

Жителям республики рекомендуют не покидать регион, в том числе на майские праздники. А также советуют воздержаться от походов в торговые центры. Сегодня об этом говорили на брифинге, посвященном теме противодействия распространению коронавируса.







На данный момент в Башкирии с подозрением на заражение находятся 46 человек. 6 из них – дети. Их состояния оценивается как стабильное, лечение проводится согласно рекомендациям ведущих специалистов.