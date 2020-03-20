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В Башкирии еще у трех человек человек заподозрили коронавирус

Добавлено: 20.03.20
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
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В Башкирии еще у трех человек человек заподозрили коронавирус

Как сообщает республиканский минздрав, с подозрением на коронавирусную инфекцию в стационарах республики находятся 51 человек, в том числе семь детей.



Напомним, число заразившихся вирусом во всем мире, по данным ВОЗ, превысило 200 тыс. человек, из них умерло 9177. В России заражены 199 человек, выписаны по выздоровлению пятеро. Болезнь распространилась на 39 регионов: большинство зараженных проживают в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Свердловской области.

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Как сообщается на сайте ведомства, Роспотребнадзор начал испытания вакцины против коронавируса: специалистам удалось создать вакцины на основе широко применяемых рекомбинантных вирусных векторов гриппа.

Ситуация с коронавирусом навела шума в республике, и теперь в регионе даже появились мошенники.

Горячая линия для туристов по вопросам приобретения зарубежных туров 8 800 505 94 56.

Телефоны горячей линии минздрава Башкирии: 286-58-27 и 279-91-20.

Источник: mkset.ru
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