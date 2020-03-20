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В Башкирии орудуют мошенники предлагающие продезинфицировать жилье от коронавируса

Добавлено: 20.03.20
Просмотров: 0
Рубрика: Общество
Теги: коронавирус в башкирии
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В Башкирии орудуют мошенники предлагающие продезинфицировать жилье от коронавируса

Ситуация с коронавирусом навела шума в республике, и теперь в регионе даже появились мошенники. Они под видом санитарных врачей, работников санитарно-эпидемиологической станции ходят по квартирам и предлагают продезинфицировать ваше жилье от китайского вируса.



Главный врач Центра гигиены и эпидемиологии в РБ Анна Казак прокомментировала, что на данный момент в Уфе и Башкирии никто не оказывает таких услуг. Со слов специалиста, обработка проводится только на предприятиях и в общественном транспорте.

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Будьте бдительны и осторожны – если вам поступают подобные предложения, то это однозначно мошенники.

По состоянию на 20 марта в Башкирии по-прежнему нет подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В стационарах с подозрением на новый вирус находятся 48 человек, в том числе семеро детей. За их состоянием следят медики.

Источник: www.ufa.kp.ru
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