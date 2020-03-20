В Башкирии орудуют мошенники предлагающие продезинфицировать жилье от коронавируса

Ситуация с коронавирусом навела шума в республике, и теперь в регионе даже появились мошенники. Они под видом санитарных врачей, работников санитарно-эпидемиологической станции ходят по квартирам и предлагают продезинфицировать ваше жилье от китайского вируса.







Главный врач Центра гигиены и эпидемиологии в РБ Анна Казак прокомментировала, что на данный момент в Уфе и Башкирии никто не оказывает таких услуг. Со слов специалиста, обработка проводится только на предприятиях и в общественном транспорте.