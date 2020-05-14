В Башкирии начали отслеживать случаи, где врачи отказываются принимать пациентов с онкологией и БСК из-за коронавируса

Радий Хабиров узнал о нескольких подобных случаях, от которых у него волосы встали дыбом.







Сегодня, 14 мая, на заседании оперативного штаба Радий Хабиров обратил внимание регионального минздрава на очевидную проблему. В связи с активной работой по борьбе с коронавирусом без внимания остались жители республики, которые имеют не менее страшные и смертельные заболевания. В частности речь шла об онкологии и БСК (болезни системы кровообращения). Собирать вопиющие случаи, когда медики отказывают в оказании помощи таким пациентам, будет Елена Прочаковская, начальник Управления при Главе РБ по социальным коммуникациям. Радий Хабиров поручил минздраву начать полноценную работу, а самые жуткие истории Радий Хабиров намерен курировать лично.

— Максим Васильевич, вы даете тревожную информацию о том, что мы существенно сократили работу с онкобольными. Я переживаю за эту часть. И болезни БСК. От этого чаще всего умирают. Суетливый период в определенной мере проходит. Мне уже несколько историй скинули, когда люди не могут попасть к врачу – волосы дыбом встают. Просто бездушно. Мы не должны допустить, чтобы люди страдали. Буду серьезно смотреть, — отметил Глава Башкирии.



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Фото: beskyd.com.ua