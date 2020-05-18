В Мишкинском районе Башкирии двое медиков заразились коронавирусом

В Мишкинском районе Башкирии двое медиков заразились COVID-19. Об этом сегодня, 18 мая, в беседе с корреспондентом UFA1.RU сообщил главный врач Мишкинской ЦРБ Ильдар Абзалтдинов. При этом сами медицинские работники не довольны ситуацией в больнице. 15 мая один из них оставил обращение на сайте электронной приемной органов власти Башкирии.







— Меня как жителя и медработника Мишкинского района очень смущает обстановка с короновирусом. Все факты заболеваемости скрывают. По официальной статистике, по району заболеваемых короновирусом является ноль. Хотя, по внутренним данным, не менее 15 человек, плюс очень большое количество необследованных, которые имели непосредственно прямой контакт с врачами, у которых был выявлен COVID, — сообщил местный житель.

— Ноль не может быть. Данные не скрываются. Просто из стационаров может перейти в другую больницу или выписаться, как и амбулаторно. Данные амбулаторных также меняется постоянно, — сообщили в ведомстве.

— У нас порядка 19 ковидных больных. Но это данные одной лаборатории. Мы сначала биоматериал отвозим в кожвендиспансер в Мишкино. Они дают предварительный результат. Вот таких пациентов 19. Позже мы отправляем их во вторую лабораторию, чтобы подтвердить результат, таких пациентов у нас гораздо меньше, — говорит главврач больницы Ильдар Абзалтдинов.

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Фото: Мишкинская ЦРБ / ok.ru

В Региональном Минздраве сообщили, что по официальным данным, в стационаре находится один человек с подтвержденным диагнозом, еще пятеро проходят лечение амбулаторно.Есть предположение, что мужчина имел в виду статистику Роспотребнадзора Башкирии, которая составляется исходя из данных места проживания по прописке. В Минздраве сообщили количество пациентов, которые находятся именно в Мишкинской ЦРБ.Таким образом, чтобы поставить диагноз COVID-19, нужно, чтобы две лаборатории подтвердили его.