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В Салаватском районе на карантин закрыли центральную больницу Малояза

Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
В Салаватском районе на карантин закрыли центральную больницу Малояза

Сегодня, 18 мая, закрыли вход на территорию Малоязовской центральной больницы. На ворота повесили объявление, в котором сказано, что прием пациентов приостановлен в связи с проводимыми карантинными мероприятиями. За входящими на территорию медучереждения следят две медсестры. Они не впускают не только жителей, но и работников самой больницы.

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Оказалось, что у одного медработника появились симптомы коронавирусной инфекции. 14 врачей, контактировавших с коллегой, отправлены на двухнедельную самоизоляцию.

— У одного из сотрудников больницы обнаружено подозрение на коронавирус. У него и членов семьи – высокая температура, признаки ОРВИ. Анализы взяты, но их результаты пока не пришли. Принято решение для предотвращения возможного распространения коронавируса закрыть больницу на карантин, — рассказали в администрации Салаватского района.
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Источник: proural.info
Фото: социальные сети

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