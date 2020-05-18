В Салаватском районе на карантин закрыли центральную больницу Малояза

Сегодня, 18 мая, закрыли вход на территорию Малоязовской центральной больницы. На ворота повесили объявление, в котором сказано, что прием пациентов приостановлен в связи с проводимыми карантинными мероприятиями. За входящими на территорию медучереждения следят две медсестры. Они не впускают не только жителей, но и работников самой больницы.



— У одного из сотрудников больницы обнаружено подозрение на коронавирус. У него и членов семьи – высокая температура, признаки ОРВИ. Анализы взяты, но их результаты пока не пришли. Принято решение для предотвращения возможного распространения коронавируса закрыть больницу на карантин, — рассказали в администрации Салаватского района

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Фото: социальные сети

Оказалось, что у одного медработника появились симптомы коронавирусной инфекции. 14 врачей, контактировавших с коллегой, отправлены на двухнедельную самоизоляцию.