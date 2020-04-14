В Стерлитамаке взяли анализы на коронавирус у 1200 пациентов и врачей

У 1200 пациентов и медиков городской больницы № 1 в Стерлитамаке взяли анализ на коронавирус из-за одного заразившегося. Об этом сегодня, 13 апреля, рассказала пресс-секретарь профсоюза работников здравоохранения Ольга Сошникова







— Часть сотрудников с отрицательным результатом отправили по домам на самоизоляцию. В больнице осталось около 120 сотрудников, которые ждут результатов тестов и продолжают оказывать медицинскую помощь. Около 250 пациентов с готовыми выписками на руках так же ждут результатов анализов, — отметила пресс-секретарь.

— Еще до объявления чрезвычайного режима городской профсоюзный комитет Стерлитамака потратил 1 миллион рублей из профбюджета на приобретение средств защиты для медработников городских больниц, в том числе 500 тысяч рублей для самой крупной больницы города — городской больницы № 1, — подытожила Ольга Сошникова.

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