В Кигинском районе на карантин по коронавирусу закрыли сразу несколько отделений местной больницы

В Башкирии два отделения Кигинской центральной больницы закрыты на карантин из-за коронавируса. Как сообщили в администрации, 18 мая из другого медучреждения госпитализировали больного с подозрением на COVID-19. В целях предотвращения распространения коронавируса на карантин закрыли терапевтический и хирургический отделения больницы.







Отмечается, что на сегодняшний день 32 человека закрыты на карантин. Среди них врачи и пациенты. У «предварительного» больного взяли анализы, первый из них показал отрицательный результат, повторно тесты будут проводиться через 11 суток. По их результатам будет решаться снятие карантинного режима.

«Все взятые 18 мая анализы пришли с отрицательным результатом, повторно они будут проводиться на 11 сутки. До тех пор врачам и медсестрам придется работать в закрытых на карантин отделениях в ненормированном графике», — заявили в администрации Кигинского района.



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Фото: ГорОбзор.ру

Напомним, по данным на 20 мая в Башкирии зафиксированы 2335 диагнозов коронавирус. В станционарах получают лечение 672 человека.