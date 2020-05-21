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В Кигинском районе на карантин по коронавирусу закрыли сразу несколько отделений местной больницы

Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
В Кигинском районе на карантин по коронавирусу закрыли сразу несколько отделений местной больницы

В Башкирии два отделения Кигинской центральной больницы закрыты на карантин из-за коронавируса. Как сообщили в администрации, 18 мая из другого медучреждения госпитализировали больного с подозрением на COVID-19. В целях предотвращения распространения коронавируса на карантин закрыли терапевтический и хирургический отделения больницы.



Отмечается, что на сегодняшний день 32 человека закрыты на карантин. Среди них врачи и пациенты. У «предварительного» больного взяли анализы, первый из них показал отрицательный результат, повторно тесты будут проводиться через 11 суток. По их результатам будет решаться снятие карантинного режима.

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«Все взятые 18 мая анализы пришли с отрицательным результатом, повторно они будут проводиться на 11 сутки. До тех пор врачам и медсестрам придется работать в закрытых на карантин отделениях в ненормированном графике», — заявили в администрации Кигинского района.
Напомним, по данным на 20 мая в Башкирии зафиксированы 2335 диагнозов коронавирус. В станционарах получают лечение 672 человека.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: ГорОбзор.ру

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