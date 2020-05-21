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Когда закончится самоизоляция в Башкирии

Рубрика: Общество
Теги: коронавирус в башкирии
Когда закончится самоизоляция в Башкирии

20 мая состоялась онлайн-встреча волонтеров Башкирии с главой региона. Радий Хабиров рассказал, когда окончательно снимут режим самоизоляции. В настоящее время гражданам разрешено гулять по городу в масках и передвигаться по республике.



По словам главы Башкортостана, следующий этап послаблений начнется с 1 июня 2020 года. Что именно будет разрешено пока неизвестно.
— Я очень хорошо понимаю, что вы все устали. Хочется вернуться к повседневной деятельности. Не буду прогнозировать какое-то плато, но в целом за последние две недели подавляющего роста нет у нас. Может быть, к концу июня мы будем выходить на послабления нашей деятельности, — сообщил Радий Хабиров.

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Отметим, что на 20 мая в Башкортостане 2335 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, из них 88 новых. В стационарах республики лечение проходят 672 человека. В тяжелом состоянии – 24, в том числе находятся на аппаратах ИВЛ – 6 человек. На амбулаторном лечении находится 882 человека с легкой формой заболевания. За прошедшие сутки с выздоровлением было выписано 49 человек, всего выписано – 763 человека. Также за сутки зафиксирована одна смерть от Covid-19. Как сообщалось ранее, умершей женщине из Белебеевского района было 56 лет, она имела сахарный диабет.

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Источник: proural.info
Фото: скриншот экрана

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