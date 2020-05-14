Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Салаватском районе у двоих гастарбайтеров подтвердился коронавирус

В Салаватском районе у двоих гастарбайтеров подтвердился коронавирус

Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: Салаватский район
В Салаватском районе у двоих гастарбайтеров подтвердился коронавирус

В Салаватском районе произошла вспышка коронавируса среди приезжих работников тепличного хозяйства. Сейчас их изолировали в гостинице придорожного кафе. 



В газете «На земле Салавата» сообщается, что троих гастарбайтеров госпитализировали с подозрением на COVID-19 в инфекционное отделение Месягутовской ЦРБ. По состоянию на 13 мая, инфекцию подтвердили у двоих. 

Уфимец одним из первых в России получил выплату по страховке от коронавируса

Читайте также:

Уфимец одним из первых в России получил выплату по страховке от коронавируса
Главный врач больницы Валерий Трофимов сообщил, что больным сделали томографию грудной клетки, которая подтвердила диагноз. Сейчас, по его словам, пациентов разместили в боксах, состояние улучшилось. 

«Устанавливаются все жители Салаватского района, работающие в этом тепличном хозяйстве, у них будут взяты анализы на COVID, они подлежат двухнедельной самоизоляции», – рассказала главврач Малоязовской ЦРБ Салаватского района  Айсылу Изместьева. 
По ее словам, еше  68 гастарбайтеров изолированы в здании придорожной гостиницы на территории Салаватского района, где жили. У всех взяты анализы.  

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте» и   "Одноклассники" . Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: gorobzor.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: