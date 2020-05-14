В Салаватском районе у двоих гастарбайтеров подтвердился коронавирус

В Салаватском районе произошла вспышка коронавируса среди приезжих работников тепличного хозяйства. Сейчас их изолировали в гостинице придорожного кафе.







В газете «На земле Салавата» сообщается, что троих гастарбайтеров госпитализировали с подозрением на COVID-19 в инфекционное отделение Месягутовской ЦРБ. По состоянию на 13 мая, инфекцию подтвердили у двоих.

«Устанавливаются все жители Салаватского района, работающие в этом тепличном хозяйстве, у них будут взяты анализы на COVID, они подлежат двухнедельной самоизоляции», – рассказала главврач Малоязовской ЦРБ Салаватского района Айсылу Изместьева.



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Главный врач больницы Валерий Трофимов сообщил, что больным сделали томографию грудной клетки, которая подтвердила диагноз. Сейчас, по его словам, пациентов разместили в боксах, состояние улучшилось.По ее словам, еше 68 гастарбайтеров изолированы в здании придорожной гостиницы на территории Салаватского района, где жили. У всех взяты анализы.