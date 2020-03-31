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В уфимский роддом доставили трех беременных женщин с подозрением на коронавирус

Добавлено: 31.03.20
Просмотров: 61
Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
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В уфимский роддом доставили трех беременных женщин с подозрением на коронавирус

Сегодня утром, 31 марта, в уфимский роддом №3, перепрофилированный под инфекционное отделение для женщин с COVID-19, были доставлены три беременные горожанки.



У них подозревают коронавирусную инфекцию, сообщает издание UfacityNews.ru со ссылкой на собеседника в медучреждении.

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По его словам, все вирус у всех трех пациенток еще не подтвержден, однако известно, что они контактировали с зараженными. В настоящий момент роддом готовится к 14-дневной самоизоляции.

По состоянию на 30 марта в Башкирии коронавирус выявлен у пяти человек. Под подозрением в стационарах находятся больше сотни жителей республики.

Напомним, что в продуктовые магазины Уфы будут запускать по одному человеку. Такие ограничения вводятся в связи с профилактикой распространения коронавируса.

Источник: www.ufa.kp.ru
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