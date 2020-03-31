В уфимский роддом доставили трех беременных женщин с подозрением на коронавирус
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Сегодня утром, 31 марта, в уфимский роддом №3, перепрофилированный под инфекционное отделение для женщин с COVID-19, были доставлены три беременные горожанки.
У них подозревают коронавирусную инфекцию, сообщает издание UfacityNews.ru со ссылкой на собеседника в медучреждении.
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По состоянию на 30 марта в Башкирии коронавирус выявлен у пяти человек. Под подозрением в стационарах находятся больше сотни жителей республики.
Напомним, что в продуктовые магазины Уфы будут запускать по одному человеку. Такие ограничения вводятся в связи с профилактикой распространения коронавируса.
Источник:
www.ufa.kp.ru
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