В уфимский роддом доставили трех беременных женщин с подозрением на коронавирус

Сегодня утром, 31 марта, в уфимский роддом №3, перепрофилированный под инфекционное отделение для женщин с COVID-19, были доставлены три беременные горожанки.







У них подозревают коронавирусную инфекцию, сообщает издание UfacityNews.ru со ссылкой на собеседника в медучреждении.