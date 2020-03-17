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В Башкирии госпитализировано 6 детей с подозрением на коронавирус

Добавлено: 17.03.20
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
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В Башкирии госпитализировано 6 детей с подозрением на коронавирус

В стационарах Башкирии с подозрением на коронавирусную инфекцию находится 41 человек. Об этом на утреннем брифинге сообщил министр здравоохранения РБ Максим Забелин.



Среди больных с признаками вируса есть шестеро детей. Состояние всех пациентов оценивается как стабильное, их лечат и наблюдают в соответствии с международными рекомендациями и держат в отдельных боксах. Анализы направлены в лабораторию.

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Всего в России официально подтверждено 93 случая заражения вирусом COVID-19, 5 человек выздоровело, умерших нет.  Напомним, двух жителей Кумертау с подозрением на коронавирус госпитализировали в пятницу, 13 марта. Оба недавно вернулись из Италии. Их пробы на коронавирус не подтвердились.   14 марта в изолированные боксы в инфекционном отделении того же города поместили их детей. На данный момент в больнице находится четыре человека.  Коронавирус у них также не подтвержден.

Добавим, что на сегодняшний день в Башкирии нет подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Глава республики Радий Хабиров накануне заявил, что в регионе будут ограничены массовые мероприятия.

Источник: gtrk.tv
Фото: Филиал ВГТРК ГТРК "Башкортостан"
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