В Башкирии госпитализировано 6 детей с подозрением на коронавирус

В стационарах Башкирии с подозрением на коронавирусную инфекцию находится 41 человек. Об этом на утреннем брифинге сообщил министр здравоохранения РБ Максим Забелин.
Среди больных с признаками вируса есть шестеро детей. Состояние всех пациентов оценивается как стабильное, их лечат и наблюдают в соответствии с международными рекомендациями и держат в отдельных боксах. Анализы направлены в лабораторию.
Всего в России официально подтверждено 93 случая заражения вирусом COVID-19, 5 человек выздоровело, умерших нет. Напомним, двух жителей Кумертау с подозрением на коронавирус госпитализировали в пятницу, 13 марта. Оба недавно вернулись из Италии. Их пробы на коронавирус не подтвердились. 14 марта в изолированные боксы в инфекционном отделении того же города поместили их детей. На данный момент в больнице находится четыре человека. Коронавирус у них также не подтвержден.
Добавим, что на сегодняшний день в Башкирии нет подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Глава республики Радий Хабиров накануне заявил, что в регионе будут ограничены массовые мероприятия.