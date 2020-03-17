В Башкирии госпитализировано 6 детей с подозрением на коронавирус

В стационарах Башкирии с подозрением на коронавирусную инфекцию находится 41 человек. Об этом на утреннем брифинге сообщил министр здравоохранения РБ Максим Забелин.





Среди больных с признаками вируса есть шестеро детей. Состояние всех пациентов оценивается как стабильное, их лечат и наблюдают в соответствии с международными рекомендациями и держат в отдельных боксах. Анализы направлены в лабораторию.

Фото: Филиал ВГТРК ГТРК "Башкортостан"