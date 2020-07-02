В Башкирии с марта внебольничной пневмонией заболели более 10 тысяч жителей

| 02 июл 2020 | 21:38

С 15 марта 2020 года внебольничной пневмонией на территории Башкирии заболели почти 10,3 тысячи человек. Об этом сообщили в четверг, 2 июля, на брифинге, посвященном противодействию распространения коронавируса в республике.







Как стало известно, за минувшие сутки в Башкирии выявлено 38 случаев внебольничной пневмонии, выписаны из больниц — 27 человек. Накануне было выявлено 177 таких случая.



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Что касается новой коронавирусной инфекцией, за последние сутки зарегистрировано 45 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших достигло 5450.Ранее сообщались новые данные по числу заболевших коронавирусом в Башкирии. Всего на сегодняшний день, 2 июля, известно о 5 450 случаях заражения. При этом количество погибших от инфекции не меняется с 20 мая – за весь период пандемии от коронавируса скончались 18 жителей республики.