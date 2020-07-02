Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Башкирии с марта внебольничной пневмонией заболели более 10 тысяч жителей

В Башкирии с марта внебольничной пневмонией заболели более 10 тысяч жителей

В Башкирии с марта внебольничной пневмонией заболели более 10 тысяч жителей

| 02 июл 2020 | 21:38

С 15 марта 2020 года внебольничной пневмонией на территории Башкирии заболели почти 10,3 тысячи человек. Об этом сообщили в четверг, 2 июля, на брифинге, посвященном противодействию распространения коронавируса в республике.



Как стало известно, за минувшие сутки в Башкирии выявлено 38 случаев внебольничной пневмонии, выписаны из больниц — 27 человек. Накануне было выявлено 177 таких случая.

Новые данные по числу заболевших коронавирусом в Башкирии

Читайте также:

Новые данные по числу заболевших коронавирусом в Башкирии
Что касается новой коронавирусной инфекцией, за последние сутки зарегистрировано 45 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших достигло 5450.

Ранее сообщались новые данные по числу заболевших коронавирусом в Башкирии. Всего на сегодняшний день, 2 июля, известно о 5 450 случаях заражения. При этом количество погибших от инфекции не меняется с 20 мая – за весь период пандемии от коронавируса скончались 18 жителей республики.
Читать дальше...

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: sterlegrad.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: