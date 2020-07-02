Новые данные по числу заболевших коронавирусом в Башкирии

Коронавирус в Башкирии | 02 июл 2020 | 12:43

В Башкирии число заболевших коронавирусом увеличилось на 45 человек. Об этом сообщает центр по мониторингу ситуации с COVID-19.



Всего на сегодняшний день, 2 июля, известно о 5 450 случаях заражения. При этом количество погибших от инфекции не меняется с 20 мая – за весь период пандемии от коронавируса скончались 18 жителей республики.





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В России за последние сутки выявлено 6 760 новых случаев инфицирования. Таким образом, нарастающим итогом зарегистрировано 661 165 случаев заражения в 85 регионах страны.