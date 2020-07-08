В Башкирии зафиксирован рост числа заболевших внебольничной пневмонией

| 08 июл 2020 | 19:02

В Башкирии 8 июля зафиксировано самое большое с 15 марта 2020 года количество заболевших внебольничной пневмонией. Пресс-служба Минздрава РБ обнародовала свежие данные — за минувшие сутки зарегистрировано 227 случаев.







Для сравнения можно взять несколько предыдущих дней. 1 июля зарегистрировано 177 случаев заболевания внебольничной пневмонией, 2 июля — 38, 3 июля — 156, 4 июля — 213, 5 июля — 61, 6 июля — 30, 7 июля — 156. Всего с 15 марта 2020 года в Башкирии пневмонией заболело 11141 человек.



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Рост числа заболевших пневмонией происходит на фоне стабилизации числа заболевших новой коронавирусной инфекцией covid-19. По сведениям Минздрава РБ, 8 июля в Башкирии зарегистрировано 45 новых случаев. Уже две недели число людей, заболевших за сутки, колеблется от 44 до 48-ми. При этом 41,8 процента заболевших составляют люди от 26-ти до 50-ти лет.