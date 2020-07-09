В РКБ имени Куватова введен карантин по коронавирусу в акушерско-гинекологическом отделении

Коронавирус в Башкирии | 09 июл 2020 | 12:12

Вчера, 8 июля, в акушерско-гинекологическом отделении республиканской клинической больнице имени Куватова был введен карантин. Об этом корреспонденту «КП-Уфа» сообщила пресс-секретарь министерства здравоохранения Башкирии Софья Алешина.



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По ее словам, у одного из сотрудников главной региональной больницы подозревают коронавирусную инфекцию. У всего персонала и контактных лиц взяты анализы. В корпусе проводится дезинфекция.Напомним, карантин обычно длится 14 дней. Последний раз в РКБ вводились жесткие ограничения 6 апреля, после вспышки COVID-19.