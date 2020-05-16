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В больнице Уфы на карантин закрылось отделение кардиологии

Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
В больнице Уфы на карантин закрылось отделение кардиологии

В Башкирии на карантин закрылось отделение ГКБ №21. А именно отделение кардиологии. Как сообщили в пресс-службе Минздрава Башкирии, связано это с подозрением у одного из пациентов новой коронавирусной инфекции.



Согласно предписаниям Роспотребнадзора, в ГКБ №21 из-за подозрения у пациента коронавируса было закрыто отделение кардиологии. Сейчас проводится необходимая в таком случае дезинфекция. В Минздраве сообщили, что вспышки в медучреждении нет.

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Софья Алешина, пресс-секретарь Минздрава Башкирии:
"С 18 мая планируется возобновление работы отделения в полном объеме. Пациент и контактные лица из числа больных и медперсонала переведены в госпитальные базы и на самоизоляцию. У всех взяты мазки на коронавирусную инфекцию. Все было быстро отработано, вспышки нет. Остальные отделения больницы функционируют в штатном режиме".

Напомним, в республике на 16 мая выявлено 1 963 случая инфицирования. Из них 89 фактов – за прошедшие сутки. Всего в регионе выздоровели 580 человек, погибли 17 пациентов.

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Источник: bash.news

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