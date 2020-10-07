В Стерлитамаке врачи "заживо похоронили" пациента

Стерлитамакский район | 07 окт 2020 | 16:34

В одной из медучреждений Стерлитамака произошел жуткий случай, как сообщает телеканал «БСТ». Пенсионер, придя в стоматологическую клинику, узнал, что он уже две недели как умер.







В медицинской карте пациента стояла соответствующая пометка и дата гибели – 15 сентября 2020 года. Однако диагноз указан не был. Медперсонал попытался успокоить шокированного пенсионера. Ему даже удалось попасть на лечение к стоматологу.

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Пожилой мужчина попытался восстановить свои данные. Теперь он числиться в клинике как живой пациент. Как объяснили сотрудники медучреждения, произошел технический сбой. Оказалось в программе был однофамилец пенсионера из Саратовской области. Поэтому компьютер и выдал такой результат. Заведующая поликлиникой Анастасия Харисова отметила, что такая ситуация у них произошла впервые. В качестве извинения врачи подарят мужчине на День рождения портативный прибор для мониторинга сердечно-сосудистой системы.





Фото: pixabay.com