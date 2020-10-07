Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Стерлитамаке врачи "заживо похоронили" пациента

В Стерлитамаке врачи "заживо похоронили" пациента

В Стерлитамаке врачи "заживо похоронили" пациента

Стерлитамакский район | 07 окт 2020 | 16:34

В одной из медучреждений Стерлитамака произошел жуткий случай, как сообщает телеканал «БСТ». Пенсионер, придя в стоматологическую клинику, узнал, что он уже две недели как умер.



В медицинской карте пациента стояла соответствующая пометка и дата гибели – 15 сентября 2020 года. Однако диагноз указан не был. Медперсонал попытался успокоить шокированного пенсионера. Ему даже удалось попасть на лечение к стоматологу.

Руководство больницы в Ишимбае решило сэкономить на выплатах врачам

Читайте также:

Руководство больницы в Ишимбае решило сэкономить на выплатах врачам
Пожилой мужчина попытался восстановить свои данные. Теперь он числиться в клинике как живой пациент. Как объяснили сотрудники медучреждения, произошел технический сбой. Оказалось в программе был однофамилец пенсионера из Саратовской области. Поэтому компьютер и выдал такой результат. Заведующая поликлиникой Анастасия Харисова отметила, что такая ситуация у них произошла впервые. В качестве извинения врачи подарят мужчине на День рождения портативный прибор для мониторинга сердечно-сосудистой системы.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram


Источник: proural.info
Фото: pixabay.com

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: