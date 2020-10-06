Руководство больницы в Ишимбае решило сэкономить на выплатах врачам

Ишимбайский район | 06 окт 2020 | 16:07

Руководство Ишимбайской ЦРБ в июле 2020 года пыталось сэкономить на врачах. О ситуации рассказали в республиканском профсоюзе медиков.







У врачей, согласно коллективному договору, имеются выплаты за стаж (10% и 15%) и категорию (8-23%). В июле 2020 года администрация ЦРБ решила в одностороннем порядке снизить стимулирующие выплаты. Причина тому – сложное финансовое положение учреждения. Но медики мириться с этим не стали и обратились в профсоюз. Тогда приказ руководства был аннулирован. Но спустя некоторое время администрация придумала другой способ экономии. В середине того же месяца вышел приказ о полном прекращении выплат за стаж и категорию с октября 2020 года. Тогда уже к делу подключились адвокаты. Экспертам удалось отменить приказ в конце сентября.

— Ситуация в Ишимбайской ЦРБ, как и во многих больницах на фоне эпидемии коронавируса, непростая. Но решать проблемы за счет снижения установленных Коллективным договором размера оплаты труда, без согласования с работниками – это путь к трудовым конфликтам и санкциям контролирующих органов, что вряд ли поможет улучшить ситуацию. Новый главный врач больницы – опытный организатор и хозяйственник, умеющий сплотить коллектив для решения самых сложных задач. Диалог с работниками пойдет на пользу всей больнице, поможет повышению качества и эффективности медицинской помощи населению, — пояснил Рауль Халфин, председатель Республиканской организации профсоюза работников здравоохранения.

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