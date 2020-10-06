Руководство больницы в Ишимбае решило сэкономить на выплатах врачам
Ишимбайский район | 06 окт 2020 | 16:07
Руководство Ишимбайской ЦРБ в июле 2020 года пыталось сэкономить на врачах. О ситуации рассказали в республиканском профсоюзе медиков.
У врачей, согласно коллективному договору, имеются выплаты за стаж (10% и 15%) и категорию (8-23%). В июле 2020 года администрация ЦРБ решила в одностороннем порядке снизить стимулирующие выплаты. Причина тому – сложное финансовое положение учреждения. Но медики мириться с этим не стали и обратились в профсоюз. Тогда приказ руководства был аннулирован. Но спустя некоторое время администрация придумала другой способ экономии. В середине того же месяца вышел приказ о полном прекращении выплат за стаж и категорию с октября 2020 года. Тогда уже к делу подключились адвокаты. Экспертам удалось отменить приказ в конце сентября.