Жители Ишимбая пожаловались на своего регоператора, который месяц не вывозит мусор Ишимбайский район | 04 окт 2020 | 20:21 Жительница района Кузьминовка в Ишимбае Анна А. пожаловалась на регионального оператора «Эко-сити», который, по ее словам, уже месяц не вывозит мусор.Своим гневным сообщением женщина поделилась на странице главы Башкирии Радия Хабирова во «ВКонтакте» сегодня, 4 октября. Читайте также: В Ишимбайском районе, под съехавшей с домкрата легковушкой, погиб подросток — В городе Ишимбай уважаемые работники «Эко-сити» установили зоны для сбора мусора. Такую картину мы наблюдаем уже месяц в посёлке Кузьминовка. Мусорка находится на горе, мусор не увозят. Появились дикие собаки, ждём теперь крыс, — отметила Анна А.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram Источник: ufa1.ru Поделиться: Читайте также