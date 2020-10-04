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Жители Ишимбая пожаловались на своего регоператора, который месяц не вывозит мусор

Жители Ишимбая пожаловались на своего регоператора, который месяц не вывозит мусор

Ишимбайский район | 04 окт 2020 | 20:21

Жительница района Кузьминовка в Ишимбае Анна А. пожаловалась на регионального оператора «Эко-сити», который, по ее словам, уже месяц не вывозит мусор.

Своим гневным сообщением женщина поделилась на странице главы Башкирии Радия Хабирова во «ВКонтакте» сегодня, 4 октября.

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— В городе Ишимбай уважаемые работники «Эко-сити» установили зоны для сбора мусора. Такую картину мы наблюдаем уже месяц в посёлке Кузьминовка. Мусорка находится на горе, мусор не увозят. Появились дикие собаки, ждём теперь крыс, — отметила Анна А.
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Источник: ufa1.ru

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