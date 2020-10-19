В Башкирии из-за коронавируса ввели ряд новых ограничений

Коронавирус в Башкирии | 19 окт 2020 | 11:20

Глава Башкирии Радий Хабиров из-за распространения в республике новой коронавирусной инфекции принял решение о введении дополнительных ограничительных мер.



Школьники Башкирии ушли на каникулы раньше, чем это предполагалось. Данное решение было продиктовано со сложившейся эпидемиологической обстановкой в республике в последнее время. Как отметили на оперативном совещании в Правительстве РБ, выходные у учеников продлятся с сегодняшнего дня до 5 ноября.







В самих образовательных учреждениях во время каникул запрещено находится в помещении педагогическом составу. За школами остаются следить лишь технический состав, то есть 5% от всего коллектива.



Вторым ограничением стало - отправка беременных работниц предприятий на удаленную работу с сохранением с заработной платы.

«Рост пойдет - мы должны ответить усилением здравоохранения. Любый требования министра здравоохранения должны рассматриваться Минфином в первую очередь. Слава богу, мы имеем запас и лекарств, и средства индивидуальной защиты. Также нужно усилить коечный фонд, нам нужно до декабря продержаться, там и инфекционная больница в Стерлитамаке откроется»









Также глава Башкирии Радий Хабиров обратился к министрам и главам администрации. Он заявил, что все госорганы обязаны направить все силы по предотвращению распространения коронавируса.Еще одним нововведением станет привлечении студентов-медиков к работе с больными пациентами.

Радий Хабиров, глава Башкирии:



«Мы выпускные конкурсы медуниверситета практически снимаем с учебы и отправляем в медучреждения. Прежде всего, для помощи терапевтам. Студенты будут помогать сопровождать амбулаторных пациентов»

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