В Башкирии из-за коронавируса ввели ряд новых ограничений
Коронавирус в Башкирии | 19 окт 2020 | 11:20
Глава Башкирии Радий Хабиров из-за распространения в республике новой коронавирусной инфекции принял решение о введении дополнительных ограничительных мер.
Школьники Башкирии ушли на каникулы раньше, чем это предполагалось. Данное решение было продиктовано со сложившейся эпидемиологической обстановкой в республике в последнее время. Как отметили на оперативном совещании в Правительстве РБ, выходные у учеников продлятся с сегодняшнего дня до 5 ноября.
В самих образовательных учреждениях во время каникул запрещено находится в помещении педагогическом составу. За школами остаются следить лишь технический состав, то есть 5% от всего коллектива.
Вторым ограничением стало - отправка беременных работниц предприятий на удаленную работу с сохранением с заработной платы.
Радий Хабиров, руководитель республики:
Радий Хабиров, глава Башкирии: