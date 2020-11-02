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Хабиров попросил предприятия Башкирии по максимуму переводить сотрудников на "удаленку"

Хабиров попросил предприятия Башкирии по максимуму переводить сотрудников на "удаленку"

| 02 ноя 2020 | 10:32

На оперативном совещании в правительстве Башкирии 2 ноября Радий Хабиров снова высказался об удаленной работе. Глава в очередной раз просит предприятия по максимуму отправить своих сотрудников домой из-за угрозы распространения коронавируса.



- Пока я не вижу тех механизмов, которые помогут мне определять, чтобы конкретно это предприятие перешло на удаленку. Окончательно признаюсь, что для себя [по удаленной работе] мы решение не приняли, - сказал Хабиров и поручил Назарову продумать этот момент и представить предложение, что можно с этим сделать.

Глава в очередной раз настоятельно порекомендовал отправить сотрудников на удаленную работу, особенно тех, кто находится в зоне риска: люди старшего возраста, с хроническими заболеваниями, беременные – по ним было обязательное требование.


Также Хабиров заявил, что муниципалитеты тоже должны уйти на удаленку. Подробное решение по удаленной работе в республике власти примут сегодня.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии за сутки коронавирусом заразились 93 человека.

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Источник: www.ufa.kp.ru

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