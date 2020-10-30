В Башкирии осенние школьные каникулы продлили до 9 ноября
| 30 окт 2020 | 18:33
Школьные каникулы в Башкортостане продлятся до 9 ноября. Решение приняли на заседании оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции, которое провёл сегодня, 30 октября, Глава республики Радий Хабиров.
С инициативой о продлении каникул выступили руководители региональных Минздрава, Минобрнауки и Роспотребнадзора. Таким образом, школьники, которые должны были вернуться к учёбе 5 ноября и через два дня снова отправиться на выходные, проведут в бесконтактном режиме в общей сложности три недели.
– Надеюсь, мы разорвём инкубационный период, и наши дети смогут нормально ходить в школу, – подчеркнул Радий Хабиров.