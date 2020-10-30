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В Башкирии осенние школьные каникулы продлили до 9 ноября

В Башкирии осенние школьные каникулы продлили до 9 ноября

| 30 окт 2020 | 18:33

Школьные каникулы в Башкортостане продлятся до 9 ноября. Решение приняли на заседании оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции, которое провёл сегодня, 30 октября, Глава республики Радий Хабиров.



С инициативой о продлении каникул выступили руководители региональных Минздрава, Минобрнауки и Роспотребнадзора. Таким образом, школьники, которые должны были вернуться к учёбе 5 ноября и через два дня снова отправиться на выходные, проведут в бесконтактном режиме в общей сложности три недели.

– Надеюсь, мы разорвём инкубационный период, и наши дети смогут нормально ходить в школу, – подчеркнул Радий Хабиров.
Ранее сообщалось о том, что в Башкирии во время осенних каникул продезинфицируют школы.

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Источник: glavarb.ru

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