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Статистика заболевших коронавирусом по районам Башкирии

Статистика заболевших коронавирусом по районам Башкирии

| 26 окт 2020 | 16:50

В Башкирии за минувшие сутки коронавирус подтвердился в 83 случаях. Региональный Минздрав опубликовал данные о заболевших в различных районах республики.



В Уфе выявлено 28 пациентов с коронавирусом. В Белебеевском районе зарегистрировано 14 заболевших, в Стерлитамаке, Мелеузовском и Туймазинском районах — по шесть пациентов. Как сообщает Минздрав, в Нефтекамске Covid-19 выявлено пять случаев, в Октябрьском — четыре.

В Татышлинском районе диагноз подтвердился у трех человек. В Дюртюлинском и Янаульском районах коронавирусом заболели по два человека. В Бижбулякском, Бураевском, Илишевском, Калтасинском, Караидельском, Стерлитамакском и Учалинском районах зарегистрировано по одному пациенту.

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В данное время в стационарах наблюдаются 189 человек. В тяжёлом состояние находятся семь пациентов и ещё два подключены к аппарату ИВЛ. Под амбулаторным наблюдением пребывают 717 заболевших.

Напомним, всего коронавирус подтвердился у 10330 жителей республики. С начала пандемии от Covid-19 скончались 50 человек.

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Источник: mkset.ru

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