Статистика заболевших коронавирусом по районам Башкирии
| 26 окт 2020 | 16:50
В Башкирии за минувшие сутки коронавирус подтвердился в 83 случаях. Региональный Минздрав опубликовал данные о заболевших в различных районах республики.
В Уфе выявлено 28 пациентов с коронавирусом. В Белебеевском районе зарегистрировано 14 заболевших, в Стерлитамаке, Мелеузовском и Туймазинском районах — по шесть пациентов. Как сообщает Минздрав, в Нефтекамске Covid-19 выявлено пять случаев, в Октябрьском — четыре.
В Татышлинском районе диагноз подтвердился у трех человек. В Дюртюлинском и Янаульском районах коронавирусом заболели по два человека. В Бижбулякском, Бураевском, Илишевском, Калтасинском, Караидельском, Стерлитамакском и Учалинском районах зарегистрировано по одному пациенту.