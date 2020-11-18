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В Башкирии за сутки коронавирусом заразились 119 человек: данные на 18 ноября

В Башкирии за сутки коронавирусом заразились 119 человек: данные на 18 ноября

Коронавирус в Башкирии | 18 ноя 2020 | 14:02

В Башкирии продолжается рост числа заболевших новой коронавирусной инфекцией. По данным федерального сайта оперативного штаба, в республике зарегистрировано еще 119 случаев заражения covid-19.

Общее число инфицированных превысило отметку в 12,6 тысяч зараженных. По состоянию на 18 ноября, 12 684 жителям Башкирии был поставлен диагноз covid-19.



Излечиться от болезни сумели практически 90% от числа всех заболевших. За минувшие сутки из больниц было выписано 34 человек. Всего коронавирусом переболели 11 219 пациентов.

На сегодняшний день в республике зарегистрировано 69 летальных случаев. Этот показатель не изменился за последние 24 часа.

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Источник: bash.news

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