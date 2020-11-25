В Башкирии за сутки коронавирусом заразились 135 человек: данные на 25 ноября

Администрация главы Башкирии обнародовала обновленную статистику по ситуации с коронавирусом в регионе. Согласно ей, в регионе зарегистрирован 13581 случай заражения COVID-19. Прирост за сутки составил 135 человек.
В стационарах находятся 393 пациента. Амбулаторно лечатся 1496 человек с легкой формой заболевания. Также всего выздоровели 11716 жителей Башкирии, за сутки 98 человек.
На сегодняшний день известно о 76 жертвах коронавируса. Печальная статистика обновилась в понедельник, 23 числа. Тогда сообщалось о смерти 76-летней женщины из Дюртюлей от инфекции.