В Башкирии за сутки коронавирусом заразились 135 человек: данные на 25 ноября

Коронавирус в Башкирии | 25 ноя 2020 | 11:29

Администрация главы Башкирии обнародовала обновленную статистику по ситуации с коронавирусом в регионе. Согласно ей, в регионе зарегистрирован 13581 случай заражения COVID-19. Прирост за сутки составил 135 человек.







В стационарах находятся 393 пациента. Амбулаторно лечатся 1496 человек с легкой формой заболевания. Также всего выздоровели 11716 жителей Башкирии, за сутки 98 человек.



На сегодняшний день известно о 76 жертвах коронавируса. Печальная статистика обновилась в понедельник, 23 числа. Тогда сообщалось о смерти 76-летней женщины из Дюртюлей от инфекции.



Ранее в Минздраве Башкирии рассказали об осложнениях, которые может вызвать коронавирус.





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