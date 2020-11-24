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В Минздраве Башкирии рассказали об осложнениях, которые может вызвать коронавирус

В Минздраве Башкирии рассказали об осложнениях, которые может вызвать коронавирус

Коронавирус в Башкирии | 24 ноя 2020 | 16:01

Какие осложнения могут возникнуть после перенесенной новой коронавирусной инфекции? Как пройти необходимую реабилитацию? Эти вопросы беспокоят жителей Башкирии. На них в ходе очередного брифинга в Минздраве РБ ответил министр здравоохранения республики Максим Забелин.



Он сказал, что осложнения зависят от степени тяжести перенесенного заболевания. После среднетяжелой и тяжелой форм заболевания могут наблюдаться одышка, кашель, затруднения при дыхании, повышенная утомляемость, сонливость.

Жители Башкортостана, переболевшие COVID-19, могут пройти необходимый этап реабилитации на базе Республиканского врачебно-физкультурного диспансера. Там с учетом методических рекомендаций федерального центра разработана программа по реабилитации пациентов, перенесших COVID-19. В учреждении работают опытные инструкторы, врачи — специалисты в области реабилитации и лечебной физкультуры. Они проводят занятия по лечебной гимнастике и другим направлениям. Чтобы попасть на реабилитацию, нужно получить направление от своего участкового врача. В ближайшее время на базе существующих отделений реабилитации планируется создание стационарных отделений по восстановлению пациентов после COVID-19.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии результаты тестов на коронавирус можно получить по смс. Как рассказал министр регионального здравоохранения Максим Забелин, этот сервис запущен уже с субботы, 21 ноября.

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Источник: i-gazeta.com

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