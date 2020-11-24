В Башкирии результаты тестов на коронавирус можно получить по смс
Коронавирус в Башкирии | 24 ноя 2020 | 15:40
По указанию главы республики Минздрав Башкирии запустил сервис СМС-информирования граждан о результатах анализов на COVID-19. Как рассказал министр регионального здравоохранения Максим Забелин, этот сервис запущен уже с субботы, 21 ноября.
«Ежедневно отправляется более 6,5 тысяч СМС. На данный момент идет информирование о результатах тестов, проведенных в государственных медицинских учреждениях», – объяснил Забелин.
Чтобы получить результат по СМС, во время сдачи биоматериала на новую коронавирусную инфекцию оформляется направление в республиканскую медицинскую информационно-аналитическую систему. Сотрудники лаборатории в обязательном порядке попросят указать номер мобильного телефона. Жителям республики не нужно будет куда-либо ходить, чтобы узнать результат анализа, это позволит уменьшить время ожидания.
По СМС будут сообщать как об отрицательных, так и о положительных результатах анализа. В случае положительного результата пациенту будет дана ссылка на дальнейшую инструкцию действий.