Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Башкирии результаты тестов на коронавирус можно получить по смс

В Башкирии результаты тестов на коронавирус можно получить по смс

В Башкирии результаты тестов на коронавирус можно получить по смс

Коронавирус в Башкирии | 24 ноя 2020 | 15:40

По указанию главы республики Минздрав Башкирии запустил сервис СМС-информирования граждан о результатах анализов на COVID-19. Как рассказал министр регионального здравоохранения Максим Забелин, этот сервис запущен уже с субботы, 21 ноября.



«Ежедневно отправляется более 6,5 тысяч СМС. На данный момент идет информирование о результатах тестов, проведенных в государственных медицинских учреждениях», – объяснил Забелин.

Чтобы получить результат по СМС, во время сдачи биоматериала на новую коронавирусную инфекцию оформляется направление в республиканскую медицинскую информационно-аналитическую систему. Сотрудники лаборатории в обязательном порядке попросят указать номер мобильного телефона. Жителям республики не нужно будет куда-либо ходить, чтобы узнать результат анализа, это позволит уменьшить время ожидания.

По СМС будут сообщать как об отрицательных, так и о положительных результатах анализа. В случае положительного результата пациенту будет дана ссылка на дальнейшую инструкцию действий.


«Каждый пациент будет взят на учет, на контроль, с целью максимально быстрого и эффективного оказания медицинской помощи», – заключил глава Минздрава.
Кроме того, в республике работает ситуационный антиковидный центр, где оказывают помощь заболевшим коронавирусом. Горячая линия работает ежедневно с 8:00 до 20:00 без перерывов и выходных. Номер един для всех районов республики – 8 (347) 218-19-19.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: