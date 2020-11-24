В Башкирии результаты тестов на коронавирус можно получить по смс

Коронавирус в Башкирии | 24 ноя 2020 | 15:40

По указанию главы республики Минздрав Башкирии запустил сервис СМС-информирования граждан о результатах анализов на COVID-19. Как рассказал министр регионального здравоохранения Максим Забелин, этот сервис запущен уже с субботы, 21 ноября.







«Ежедневно отправляется более 6,5 тысяч СМС. На данный момент идет информирование о результатах тестов, проведенных в государственных медицинских учреждениях», – объяснил Забелин.



Чтобы получить результат по СМС, во время сдачи биоматериала на новую коронавирусную инфекцию оформляется направление в республиканскую медицинскую информационно-аналитическую систему. Сотрудники лаборатории в обязательном порядке попросят указать номер мобильного телефона. Жителям республики не нужно будет куда-либо ходить, чтобы узнать результат анализа, это позволит уменьшить время ожидания.



По СМС будут сообщать как об отрицательных, так и о положительных результатах анализа. В случае положительного результата пациенту будет дана ссылка на дальнейшую инструкцию действий.





«Каждый пациент будет взят на учет, на контроль, с целью максимально быстрого и эффективного оказания медицинской помощи», – заключил глава Минздрава.

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Кроме того, в республике работает ситуационный антиковидный центр, где оказывают помощь заболевшим коронавирусом. Горячая линия работает ежедневно с 8:00 до 20:00 без перерывов и выходных. Номер един для всех районов республики – 8 (347) 218-19-19.