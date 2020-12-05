В Башкирии за сутки коронавирусом заразились 142 человека: данные на 5 декабря

Коронавирус в Башкирии | 05 дек 2020 | 12:41

Пресс-служба администрации Главы Башкирии обнародовала актуальные данные по ситуации с коронавирусом в регионе. По состоянию на 11:00 5 декабря число носителей COVID-19 за сутки увеличилось на 142 человека. Всего в республики зарегистрирован 14975 случай заражения.







Также сообщается, что за сутки зарегистрирована еще одна смерть от ковида. Всего официально от коронавируса погибло 88 человек. Печальная статистика обновлялась накануне, 4 декабря.



В больницах получают лечение 579 человек, 1911 переносят коронавирус в легкой форме. Выздоровевшими за весь период пандемии считаются 12 397 человек, 110 – за последние сутки.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram