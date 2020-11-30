В Уфе Жулдыбай Иржанов вновь назначен главврачом Городской клинической больницы №18

Уфа | 30 ноя 2020 | 12:57

В столице Башкортостана главврачом ГКБ №18 снова назначили Жулдыбая Иржанова. Ранее появилась информация, что он покинул свою должность по причине истечения срока контракта.



Как сообщили в пресс-службе регионального Министерства здравоохранения, срок соглашения с Иржановым действительно истек, и он вынужден был покинуть свою должность в ГКБ №18. Но обе стороны приняли решение возобновить сотрудничество, по причине чего Иржанов снова приступил к работе в вышеупомянутом медучреждении на той же самой должности.



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Фото: соцсети