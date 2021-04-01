В 4 больницах Башкирии сменились главврачи

| 01 апр 2021 | 12:02

Сразу в 4 медицинских учреждениях Республики Башкортостан поменялись главврачи. Эти данные сообщил, 1 апреля, республиканский Минздрав.







Смена руководства произошла в двух уфимских и двух районных лечебницах.



Руководить горбольницей №18 теперь будет Айрат Рахматуллин, до этого возглавлявший Дюртюлинскую райбольницу. Он сменил на данном посту Жулдыбая Иржанова, которого перевели на место главного врача больницы №52.



Бирской центральной райбольницей сейчас заведует Салават Рахматуллин, перешедший сюда из вышеупомянутой 52-й больницы. Главврачом Благовещенской ЦРБ назначили Арсена Гарипова, работавшего на той же должности в Бирской ЦРБ.

Кроме того, в Министерстве здравоохранения рассказали о том, что по итогам конкурса руководить сектором по борьбе с коррупцией в министерстве будет Виктор Онин.





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