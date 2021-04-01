Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » » В 4 больницах Башкирии сменились главврачи

В 4 больницах Башкирии сменились главврачи

В 4 больницах Башкирии сменились главврачи

| 01 апр 2021 | 12:02

Сразу в 4 медицинских учреждениях Республики Башкортостан поменялись главврачи. Эти данные сообщил, 1 апреля, республиканский Минздрав.

Смена руководства произошла в двух уфимских и двух районных лечебницах.

Руководить горбольницей №18 теперь будет Айрат Рахматуллин, до этого возглавлявший Дюртюлинскую райбольницу. Он сменил на данном посту Жулдыбая Иржанова, которого перевели на место главного врача больницы №52.

Бирской центральной райбольницей сейчас заведует Салават Рахматуллин, перешедший сюда из вышеупомянутой 52-й больницы. Главврачом Благовещенской ЦРБ назначили Арсена Гарипова, работавшего на той же должности в Бирской ЦРБ.

Кроме того, в Министерстве здравоохранения рассказали о том, что по итогам конкурса руководить сектором по борьбе с коррупцией в министерстве будет Виктор Онин.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.ufa.kp.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: