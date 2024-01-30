Пострадавший в массовой аварии министр здравоохранения Башкирии рассказал о своем самочувствии

После страшной аварии, которая произошла 29 декабря и унесла жизни двух человек, министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин решил обратиться к общественности и рассказать о своем самочувствии. Он выразил искренние соболезнования семьям погибших в этой трагедии и пообещал оказывать им всю необходимую поддержку и помощь в трудное для них время.

Г-н Рахматуллин поблагодарил врачей, которые помогли ему выздороветь и восстановиться после полученных в аварии травм. Благодаря профессионализму медиков, он смог достаточно быстро вернуться к работе и продолжить выполнять свои обязанности на посту министра здравоохранения региона. Он пожелал всем крепкого здоровья и призвал беречь себя.

Министр отметил, что первым делом по возвращении на работу он провел совещание, посвященное улучшению записи граждан на прием к врачам. Кроме того, в наступившем году планируется реализация масштабной программы модернизации медицинских учреждений Уфы, продолжение строительства поликлиник и фельдшерско-акушерских пунктов по всей Башкирии. Ожидается поступление более 4000 единиц нового медоборудования.

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Автор: Семен Подгорный