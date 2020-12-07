Кому из переболевших коронавирусом в Башкирии положен сертификат в санаторий

| 07 дек 2020 | 19:57

В Башкирии переболевшим коронавирусом будут выдавать сертификаты в санаторий до 31 декабря. Об этом сегодня, 7 декабря, сообщили в пресс-службе Минтруда.







Сертификат на сумму 49 тысяч рублей выдается переболевшим жителям республики. С помощью него они смогут отправиться в санаторий на 14 дней. Компенсацию смогут получить:



1. Медицинские работники, как государственных, так и частных медучреждений, которые оказывали медпомощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией.



2. Работники учреждений соцобслуживания, подведомственных Министерству семьи и труда РБ, продолжающие осуществлять свою трудовую деятельность непосредственно по месту нахождения учреждения, находящегося в условиях действия карантина или изоляции.

3. Соцработники некоммерческих организаций, не являющихся государственными или муниципальными учреждениями, и волонтеры, оказывающие помощь гражданам в период самоизоляции.



4. Сотрудники Роспотребнадзора и Центра гигиены и эпидемиологии в РБ, работающие с биоматериалом и участвующие в работе по обеспечению соблюдения режима самоизоляции гражданами.



5. Сотрудники правоохранительных органов, которые были задействованы в патрулировании, оцеплении, охране организаций, перепрофилированных для оказания медпомощи больным коронавирусом, и сотрудники МЧС Башкирии, контролирующие соблюдение режима самоизоляции.



6. Работники государственных учреждений с круглосуточным пребыванием несовершеннолетних, продолжающие осуществлять свою трудовую деятельность непосредственно по месту нахождения учреждения, находящегося в условиях действия карантина или изоляции, подведомственных Министерству здравоохранения и Министерству образования республики.









Переболевшие жители республики смогут отправиться на лечение на выбор в несколько санаториев. Такие как: «Якты-Куль», «Янган-Тау», «Зеленая роща», «Юбилейный», «Ассы», «Бодрость», «Карагай», «Красноусольск», «Танып», «Юматово», санаторий имени Чехова, «Талкас».





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