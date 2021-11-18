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В Башкирии отстранят от работы невакцинированных сотрудников

В Башкирии отстранят от работы невакцинированных сотрудников

18:46, 18 ноя 2021

В Башкирии с 18 декабря сотрудников будут отстранять от работы, если у них отсутствуют сертификат о вакцинации от коронавируса, медотвод или справка о перенесенной в течение последних шести месяцев болезни.

Об этом сегодня, 18 ноября, сообщила исполняющая обязанности начальника отдела надзора на транспорте и санитарно-охранной территории Роспотребнадзора республики Елена Шакирова.

По ее словам, такие требования касаются сотрудников практически всех сфер.


— Это работники медицинских, фармацевтических, санаторно-оздоровительных организаций, образовательных, работники организаций социальной защиты, социального обслуживания, транспорта, правоохранительных органов, пунктов пропуска через федеральную границу, лица, работающие вахтовым методом, волонтеры, военнослужащие, работники сферы предоставления услуг, — рассказала Шакирова.
Представитель Роспотребнадзора добавила, что работодатели должны привить 80% своих сотрудников, иначе им грозит штраф до 500 тысяч рублей или приостановка деятельности.

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Источник: ufa1.ru
Теги: Коронавирус в Башкирии коронавирусные ограничения
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