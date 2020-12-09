Минздрав Башкирии озвучил перечень лекарств, которые должны входить в антиковидный набор

| 09 дек 2020 | 10:34

В Минздраве Башкирии рассказали, какие лекарства должны входить в бесплатный антиковидный набор. Как сообщила накануне, 8 декабря, замминистра Ирина Кононова, ковид-инфицированные или пациенты с подозрением на COVID-19 должны получить набор, в который входит три компонента: противовирусный (умифеновир/фавипиравир/гидроксихлорохин) — 3 упаковки, интерферон — 1 упаковка, парацетамол (при наличии температуры) — блистер. Если течение болезни среднетяжелое, то могут выдаваться антикоагулянты и глюкокортикоиды. Рецепт на лекарственные препараты выписывает лечащий врач, доставку на дом осуществляет медработник либо волонтер.







Минздрав республики внес изменения в Приказ о порядке обеспечения лекарствами: с 9 декабря выдавать препараты может не только доктор, но и фельдшер во время первичного приема пациента.



— Пациент также может получить бесплатные лекарства не позднее 24 часов после первичного приема. И третий вариант — человек начал лечение на дому, и в связи ухудшением самочувствия либо по результатам анализов могут быть добавлены в схему лечения другие препараты, — сообщила Кононова.

На лекарства для Башкирии из резервного фонда правительства Российской Федерации выделили 151,97 млн рублей, дополнительно выделены средства из регионального бюджета: первая часть около 39 млн рублей и вторая — около 20 млн рублей. Из регионального бюджета чиновники закупят лекарства для детей. На выделенные средства из федерального бюджета закупят и поставят противовирусные препараты, антибиотики и антикоагулянты, гормональные лекарственные средства.





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