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В Минздраве Башкирии назвали города и районы, где чаще всего увольняются врачи

В Минздраве Башкирии назвали города и районы, где чаще всего увольняются врачи

| 21 дек 2020 | 11:43

Министр здравоохранения Максим Забелин сообщил о динамике количества врачей в муниципалитетах за 11 месяцев.

Наибольший отток медиков наблюдается в Стерлитамаке, где свою работу оставили 57 человек. Следом идут Салават с показателем минус 14 специалистов и Сибай — минус девять. В Учалинском и Чекмагушевском районах уволились восемь и семь врачей соответственно.

114 медиков трудоустроились в Уфе, 23 — в Нефтекамске. В Мелеузовском районе Башкирии число врачей увеличилось на 16, в Благовещенском — на 12, Аургазинском и Янаульском районах — на восемь.

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Источник: mkset.ru

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