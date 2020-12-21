В Минздраве Башкирии назвали города и районы, где чаще всего увольняются врачи

| 21 дек 2020 | 11:43

Министр здравоохранения Максим Забелин сообщил о динамике количества врачей в муниципалитетах за 11 месяцев.



Наибольший отток медиков наблюдается в Стерлитамаке, где свою работу оставили 57 человек. Следом идут Салават с показателем минус 14 специалистов и Сибай — минус девять. В Учалинском и Чекмагушевском районах уволились восемь и семь врачей соответственно.



114 медиков трудоустроились в Уфе, 23 — в Нефтекамске. В Мелеузовском районе Башкирии число врачей увеличилось на 16, в Благовещенском — на 12, Аургазинском и Янаульском районах — на восемь.



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